Mohamed Salah, delantero del Liverpool, da positivo a Covid-19

La estrella del Liverpool, Mohamed Salah, dio positivo al Covid-19, pero no sufre ningún síntoma, anunció este viernes la Asociación Egipcia de Fútbol.

Salah, presente en la convocatoria de los Faraones en esta semana de partidos internacionales, se sometió a un control en el que dio positivo, mientras que los "otros miembros del equipo presentaron resultados negativos", añade la federación.

Mohamed Salah se encuentra en Egipto concentrado con su Selección, que se enfrentará este sábado a Togo, en la fase de clasificación de la CAN 2021.

Al llegar a El Cairo hace menos de una semana, Salah acudió a la boda de uno de sus hermanos, según informaron medios egipcios, que publicaron imágenes donde se veía al futbolista llevando, en ocasiones, una mascarilla, mientras que el resto de invitados no la portaban.

Vaya uno a saber donde se contagió de Covid Salah si solo la pasó en familia. Justo se casó el hermano, eso si.... pic.twitter.com/Oeo7tuUMMu — Andres Agulla (@aagulla_espn) November 13, 2020

Mo Salah tests positive for Covid after doing this at a wedding. Seriously, we need to stop players leaving their club bubbles amid this pandemic.



International breaks are not working on so many levels #LFC pic.twitter.com/02WzezFVuk — Kevin Palmer (@RealKevinPalmer) November 13, 2020