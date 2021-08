FECI descarta que esté investigando la supuesta entrega de dinero en alfombra a Giammattei

Durante una entrevista en el medio radial La Red, el recién nombrado titular de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, aseguró que no hay indicios de que se estuviera haciendo alguna investigación relacionada con un supuesto soborno por parte de los rusos hacia el presidente de la República, Alejandro Giammattei.

Según el funcionario, luego de él haber enviado un memorándum el pasado 25 de agosto a todos los agentes fiscales que integran la FECI, donde les pidió informar si a su cargo "se instruyó y desarrolló diligencia de investigación relacionada a la entrega de dinero en efectivo hacia el Presidente constitucional de la República de Guatemala", los resultados arrojan que no hay investigación.

Esta semana, el diario The New York Times (NYT) publicó una nota titulada “El dilema de Estados Unidos en Guatemala: ¿Detener la corrupción o la migración?”, donde recopila parte de las declaraciones de un testigo que asegura que al presidente Giammattei se le entregó dinero envuelto en una alfombra por parte de los rusos.

El medio estadounidense detalla que el exjefe de la FECI Juan Francisco Sandoval y su equipo se encontraban realizando una investigación sobre este tema, semanas previas a la destitución de Sandoval. A raíz de esta publicación, Curruchiche envió el citado memorándum.

Al respecto, Curruchiche explica que "derivado de esa información que circuló en los medios de comunicación giré un memorándum a todos los agentes fiscales a efecto de que se me informara, cada agencia fiscal a través de sus auxiliares, si habían instruido o desarrollado alguna investigación relacionada al tema. Todos los agentes fiscales me informaron que no hay ninguna investigación en esta fiscalía con relación a lo que ha circulado en los medios de comunicación social”.

El entrevistador le plantea de nuevo al fiscal: “Usted manda el memorándum y ya tiene respuesta de todo diciendo que aquí no hay ninguna investigación relacionada al tema”, a lo que Curruchiche respondió: “Es correcto, no hay ninguna información de que se haya conformado algún equipo de trabajo con relación a este tema”.

En relación a los posibles documentos entregados al Departamento de Justicia de los Estados Unidos para iniciar la investigación indicó que no tiene ninguna información.

“No. Yo no tengo ninguna información al respecto derivado de los informes que me extienden los agentes fiscales, yo no tengo conocimiento de dicha situación, más de lo que ha trascendido en los medios de comunicación”, aseguró. No obstante, Sandoval sostiene que la información ofrecida por el testigo puede ser corroborada.

Antes de que @JSandoval1982 fuera destituído, un testigo declaró que entregó una alfrombra con dinero en la casa del @DrGiammatte. Otro testigo describió una negociación para darle Q20 millones.



Una investigación de @nytimes en la que colaboré.https://t.co/5jInbW3MQo — Jody García (@JodyReporta) August 24, 2021

El testigo relató haber acudido al MP

El testigo dice que se presentó a las oficinas del Ministerio Público (MP) el 23 de junio de 2021 para aportar su testimonio. Es agente de seguridad contratado en abril de 2021 para brindar sus servicios a una persona extranjera, detalla el NYT y confirmó que a quien brindó seguridad era un ciudadano de nacionalidad rusa, que se hacía acompañar por dos escoltas y un médico.

Eran parte de la comitiva de Alberto Alvarado Oliva, quien dijo trabajaba en el Ministerio de Comunicaciones; otro hombre a quien identificó como José Mata y dos mujeres a quienes identificó como Pamela y María Fernanda. También tuvo contacto como una persona llamada Julian (Yulian), que dijo ser representante de la empresa Mayaníquel y otro a quien llamaban "embajador".

El testigo denunció que la noche del 29 de abril de 2021 se le requirió junto a otros de sus compañeros dirigirse al sótano de un centro comercial ubicado en la zona 10.

EL presidente Giammattei aseguró que lo de los rusos y el dinero son calumnias. (Foto: archivo/Soy502)

El dinero en una alfombra

Según el testigo, Julian (Yulian) les dijo a los escoltas que sacaran un paquete que se encontraba dentro de un vehículo estacionado en un centro comercial.

"Dicho paquete era una alfombra que estaba envuelta como caja de regalo y tenía un listón color rojo que lo amarraba. Al cargar dicho paquete con otra persona, pude determinar que la misma contenía en su interior dinero en efectivo envuelto en paquetes", declaró el testigo.

Narró que se les indicó que debían dirigirse a la casa del presidente Alejandro Giammattei. Recordó que ingresaron a una colonia en la zona 15 y se percató que era el mismo residencial donde vivió el expresidente Otto Pérez Molina.

La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia emitió un comunicado rechazando los señalamientos.