MP reafirma su compromiso para el combate del crimen organizado transnacional

Fiscalía reafirma compromiso ante representantes del Departamento de Estado de los Estados Unidos.
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El Ministerio Público (MP), reafirmó su compromiso de combatir el crimen organizado trasnacional como una amenaza que trasciende fronteras.
Dicha declaración se dio luego de la entrevista que sostuvo el fiscal General y jefe del MP Gabriel García Luna, con representantes del Departamento de Estado de los Estados Unidos.
En este esfuerzo, Guatemala y Estados Unidos comparten responsabilidades y beneficios.
Por su parte, desde sus competencias, el MP se comprometió a dar continuidad a esta agenda de trabajo, con rigor en las investigaciones y respeto al debido proceso.
Además, reafirmó su compromiso con toda la población, sin distinciones ni privilegios, trabajando las 24 horas del día, los 7 días de la semana.