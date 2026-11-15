Así es el mundialista BMO Field, sede del Canadá vs. Guatemala:

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Guatemala enfrentará a Canadá en un estadio mundialista, construido al estilo Premier League. Se trata del BMO Field a orillas del Lago Ontario en Toronto.

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Es una instalación de primer nivel que fue sede de seis partidos durante el Mundial 2026, incluido el debut canadiense, un juego de Alemania y un partido de dieciseisavos de final.

The last few quiet moments at BMO Field #CANMNT #ForCanada #WCQ https://t.co/0SYSn0OYt3 — Canada Soccer (@CanadaSoccerEN) March 27, 2022

Su tipo de gramilla es híbrida, con 95 % de césped natural y el resto de fibras sintéticas que ayudan a proteger la cancha del clima y del constante uso. En el estadio juega la Selección de Canadá, el Toronto de la MLS y el Toronto Argonauts de futbol canadiense.

Tiene capacidad para unos mil aficionados, pero durante la Copa del Mundo su aforo fue ampliado a 45 mil gracias a dos tribunas móviles que se instalaron detrás de las porterías.

Es un estadio histórico para los canadienses. Fue el primero en ser construido principalmente para la práctica del futbol profesional, sin adaptaciones para atletismo o béisbol como el país estaba acostumbrado.

Antes de ser sede del Mundial 2026, también albergó partidos de la Copa del Mundo Sub-20 del 2007 y juegos del Mundial Femenino Sub-20 de 2014.