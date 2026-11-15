De la Fuente: "¿El invicto? La derrota le da valor a donde hemos llegado"

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Luis de la Fuente encontró motivos para valorar el desempeño de España a pesar de caer por 2-3 ante Inglaterra este domingo. El entrenador destacó que este tipo de resultados también permiten reconocer el esfuerzo y las dificultades que ha tenido que superar La Roja para alcanzar el lugar que ocupa actualmente en el fútbol internacional.

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Tras el encuentro, De la Fuente aseguró que prefiere quedarse con los aspectos positivos del partido, aunque reconoció que Inglaterra tuvo un tramo de superioridad durante los primeros 30 minutos. Posteriormente, consideró que el duelo se equilibró y que, con superioridad numérica para España, llegó a tener la sensación de que podían remontar el marcador.

"Positivo saco todo, porque es poner en valor la dificultad que entraña llegar donde hemos llegado nosotros. Todo es positivo, pero es verdad que, como sabemos ganar, sabemos perder. Nos ha tocado enfrentarnos a un rival que han sido superiores 30 minutos, nos han desbordado, luego ha sido más parejo y con diez ellos y nosotros con once tenía la sensación de que íbamos a dar la vuelta al marcador. Estoy convencido de que lo mejor está todavía por llegar", manifestó en rueda de prensa.

El técnico también reconoció los méritos del conjunto inglés, al que calificó como una selección de gran nivel. Según explicó, España no logró mostrar su mejor versión durante la primera media hora, circunstancia que terminó influyendo en el resultado final.

️ "Este resultado pone en valor la dificultad que es haber llegado a estos números y además ganando Nations, Europeo y Mundial en el proceso". ➡️ "Estoy convencido de que lo mejor está por llegar". ️ Luis de la Fuente, seleccionador nacional. #VamosEspaña | #NationsLeague https://t.co/voDJb1RTrg — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) November 15, 2026

"No ha faltado nada. Teníamos un rival que ha demostrado el gran equipo que es en los primeros treinta minutos. No hemos estado finos en esa media hora. Hemos perdido ante una grandísima selección y pone en valor todo lo que hemos hecho hasta ahora, porque a esta selección también la hemos ganado en dos ocasiones", señaló.

Finalmente, el entrenador dejó claro que la derrota no modifica su confianza en el grupo y destacó el orgullo que siente por dirigir a la selección española. Además, recordó que el equipo todavía tiene objetivos importantes por delante, con los cuartos de final en marzo y la posibilidad de volver a conquistar la Liga de Naciones.

"Somos exactamente igual en la victoria que en la derrota. No está de más que, de vez en cuando, te sitúen en la dificultad para poner en valor lo que se ha conseguido. Es lo que les he querido transmitir a los jugadores no sólo en el pasillo que hacemos siempre, sino también en el vestuario; el agradecimiento y el orgullo de ser entrenador de ese equipo. Y esto sigue. En marzo estamos en cuartos. Y tenemos todas las posibilidades de ganar la Liga de Naciones de nuevo y eso vamos a intentar", concluyó.

*Con información de agencias