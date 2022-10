Conmoción en la lucha libre: muere Sara Lee, exganadora de la WWE

La exluchadora y ganadora de la WWE Tough Enough, murió de forma inesperada a la edad de 30 años.

Sara Lee, exluchadora profesional y ganadora del reality "Tough Enough" de la WWE en 2015, ha muerto a la edad de 30 años.

Así lo informó su madre mediante un emotivo comunicado compartido en redes sociales. Aunque no dio detalles de lo ocurrido.

Sara Lee destacó en la lucha libre de la WWE. (Foto: Tecolotito)

"Es con gran pesar que compartimos la noticia de que nuestra Sarah Weston se ha ido para estar con Jesús", escribió Teri Lee.

"Todos estamos estamos conmocionados y les pedimos que respetuosamente dejen llorar a nuestra familia", puntualizó.

La también luchadora, Chelsea Green, recordó a su amiga con un emotivo texto y una serie de fotografías.

"Ningún tuit o cantidad de palabras puede traer de vuelta a este hermoso ser humano, pero todo mi corazón está con @TheWestinBlake y su familia", expresó.

Sara deja en orfandad a tres hijos que tuvo con el también luchador, Westin Blake.

Por el momento, se desconoce el motivo oficial de su deceso. Sin embargo, usuarios recordaron que hace unos días, la exluchadora comunicó que sufría una infección de sinusitis.