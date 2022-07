¡Luto en el cine! Muere James Caan, actor de "El Padrino" y "Misery"

James Caan, de 82 años, murió este jueves 7 de julio. Entre sus películas más importantes está "El Padrino" y "Misery".

James Caan, quien interpretó a Sonny, el intempestivo hijo mayor de Vito Corleone en "El Padrino" y al escritor en el filme de suspenso "Misery", falleció a los 82 años, informó este jueves su entorno próximo.

"Es con gran tristeza que informamos la muerte de Jimmy la noche del 6 de julio", dijo su familia en la cuenta de twitter del actor.

It is with great sadness that we inform you of the passing of Jimmy on the evening of July 6.



The family appreciates the outpouring of love and heartfelt condolences and asks that you continue to respect their privacy during this difficult time.



Caan, quien también tuvo roles protagonistas en "Mi profesión: Ladrón" y "Rollerball", fue nominado al Óscar en 1973 por su papel en el clásico de la mafia dirigido por Francis Ford Coppola.

"Jimmy era uno de los más grandes. No sólo era uno de los mejores actores que la industria haya visto, él era divertido, leal, preocupado y amado", escribió su mánager Matt Del Piano en un comunicado a la AFP. "Lo extrañaré muchísimo".

Las redes sociales se inundaron con palabras de pesar y homenajes al actor, cuya causa de fallecimiento no fue informada.

"La familia aprecia las demostraciones de amor y las sentidas condolencias, y pide que continúen respetando su privacidad durante este momento difícil", agregó la publicación en su cuenta de Twitter, cerrando con "Fin del tuit", frase con la cual Caan firmaba sus posts.