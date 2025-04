Muere Memo del Bosque, productor de Televisa y Telehit

-

El famoso productor de Televisa y Telehit murió este lunes 7 de abril, según fue confirmado por un mensaje en su perfil de Instagram.

Guillermo "Memo" del Bosque, reconocido productor de televisión, falleció este lunes 7 de abril a los 62 años tras una larga lucha contra el cáncer.

La noticia fue confirmada en la cuenta de Instagram del productor, quien dejó preparado un mensaje.

En el texto, del Bosque compartió que había llegado al final de su vida, luego de una fuerte batalla contra la enfermedad que enfrentó desde 2017.

"Hoy deseo compartir que he llegado al final de mi vida. El cáncer fue una batalla fuertísima con la que luché con todo lo que pude, pero Dios ha decidido que esta enfermedad no me lastime más", fue la carta que dejó preparada en sus redes sociales.

(Foto: Instagram/MemodelBosque)

Del Bosque, conocido por su trabajo en Televisa, dedicó parte de su mensaje a agradecer a los amigos y seres queridos que lo acompañaron durante su enfermedad, y cerró con un mensaje espiritual sobre su partida.

El productor mexicano era ampliamente reconocido en la industria del entretenimiento, especialmente por su trabajo en la programación de Telehit. Su fallecimiento ha sido confirmado por su familia, y varios de sus colegas y amigos han expresado sus condolencias a través de redes sociales.

El productor fue atendido en Estados Unidos por su equipo médico, a quien también agradeció por su apoyo durante su tratamiento.