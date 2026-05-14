Perfumerías Fetiche inaugura Carolina Herrera Beauty

-

Perfumerías Fetiche inauguró, en Guatemala, el concepto Carolina Herrera Beauty, un espacio inspirado en el universo de belleza y fragancias de la reconocida firma internacional.

La propuesta reúne distintas líneas de maquillaje, perfumes y experiencias enfocadas en el mundo de la belleza premium, incorporando elementos característicos de la identidad visual y estética de la marca.

(Fotografía: Fernando Pinetta / Soy502)

El espacio permite a los visitantes conocer de cerca las fragancias más representativas de Carolina Herrera, así como productos de maquillaje y accesorios personalizables que forman parte de la propuesta global de Herrera Beauty.

Entre las líneas disponibles destacan fragancias como Good Girl, Very Good Girl, Bad Boy y 212, además de productos de maquillaje desarrollados bajo un concepto que combina belleza, moda y personalización.

(Fotografía: Fernando Pinetta / Soy502)

Uno de los elementos distintivos del concepto es la integración de accesorios intercambiables y diseños inspirados en joyería, una propuesta que busca trasladar el estilo característico de la firma al mundo de la belleza.

De acuerdo con la información compartida durante la presentación, Guatemala figura entre los primeros países de Latinoamérica en contar con este formato de experiencia de la marca de la mano de Perfumerías Fetiche.

(Fotografía: Fernando Pinetta / Soy502)

La experiencia ya se encuentra abierta al público en Oakland Place, para que puedas disfrutar y conocer del universo de Carolina Herrera en Guatemala.