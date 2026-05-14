Walmart activa promociones para vivir la temporada mundialista

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Con la Copa Mundial de Fútbol cada vez más cerca, Walmart Guatemala anuncia una serie de promociones, opciones de financiamiento y activaciones en tienda para acompañar a las familias durante la temporada futbolera.

La primera fase de esta propuesta es la "Previa Mundialista", una campaña disponible exclusivamente en línea desde mayo y vigente hasta el 26 de mayo. A través de esta iniciativa, los clientes podrán adquirir productos con descuentos en categorías como electrónica, tecnología, audio, muebles y artículos para reuniones en casa.

(Fotografía cortesía: Walmart)

Entre los productos disponibles se incluyen pantallas, celulares, equipos de sonido, sofás, mesas, parrillas y otros artículos para seguir los partidos desde casa. Además, las compras pagadas en línea con la Tarjeta Walmart ofrecerán hasta 20% de ahorro adicional y cuotas sin intereses en productos seleccionados.

La campaña continuará a partir del 3 de junio con la "Campaña Mundialista", disponible en tiendas físicas y plataformas en línea hasta el 21 de julio. Esta etapa incluirá productos de categorías como perecederos, abarrotes, snacks, bebidas, ropa y artículos deportivos relacionados con el torneo.

Como parte de esta estrategia regional, el futbolista costarricense Keylor Navas participa en la campaña con un mensaje enfocado en disciplina y esfuerzo.

“Con estas campañas deseamos hacer partícipes a las familias centroamericanas para que disfruten del Mundial, al mismo tiempo que ahorran dinero y viven mejor. ” Ignacio Baladrón , Líder de Comercial.

Durante esta temporada, Walmart también ofrecerá opciones de financiamiento para productos de tecnología, línea blanca, cómputo, muebles y electrodomésticos. Los clientes podrán acceder a planes de hasta 24 meses sin intereses al utilizar la tarjeta Walmart. Además, habrá alternativas de financiamiento con otras tarjetas de crédito y opciones de tasa preferencial mediante Interconsumo.

La cadena también confirmó la disponibilidad del álbum y postales de Panini en todas sus tiendas del país.

Activaciones en tiendas

Como parte de la temporada, Walmart desarrollará la experiencia "Fútbol Fest", una gira de activaciones en tiendas de los formatos Walmart, Paiz y Maxi Despensa del 17 de abril al 19 de julio.

Las dinámicas incluirán juegos interactivos, trivias y actividades temáticas relacionadas con el fútbol. Para participar, los clientes deberán presentar un ticket de compra válido con al menos tres productos de marcas participantes.

(Fotografía cortesía: Walmart)

Dependiendo del formato de tienda, las activaciones contarán con espacios temáticos y stands de canje para la entrega de premios instantáneos.

Según la compañía, estas actividades buscan fortalecer la experiencia de compra durante uno de los eventos deportivos con mayor seguimiento a nivel mundial.