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¡Sigue el calor! Ambiente cálido y soleado se espera para este viernes

  • Por Jessica González
14 de mayo de 2026, 15:22
Para este viernes se espera alta radiación solar. (Foto: archivo/Soy502)

Para este viernes se espera alta radiación solar. (Foto: archivo/Soy502)

¡Prepárate! Las temperaturas seguirán siendo elevadas. 

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El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) prevé para este viernes 15 de mayo un cielo despejado con pocas nubes, lo que aumentará la radiación solar al mediodía.

Las temperaturas seguirán siendo elevadas. Las más altas se registrarán en Petén y Valles de Oriente, alcanzando los 38 grados. 

Durante la tarde se espera nubosidad dispersa. 

Posibles lluvias, acompañadas de actividad eléctrica, podrían caer en Bocacosta y Petén.

Sin embargo, durante la noche y madruga el ambiente estará fresco. 

Expertos recomiendan mantenerse bien hidratado y evitar exponerse al sol por tiempo prolongado.

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