Hija de jefe narco hondureño usaba DPI falso en Guatemala

-

La mujer se refugiaba en Guatemala con una identidad falsa.

OTRAS NOTICIAS: Los novios que murieron tras sufrir un ataque armado

Una mujer requerida por la justicia de Honduras por varios homicidios y vinculada al cartel Valle Valle fue ubicada en Guatemala, donde se refugiaba utilizando una identidad falsa para evitar ser localizada por las autoridades de su país.

Se trata de Yosary Yasmín Valle Aguilar, hija de Miguel Arnulfo Valle Valle, alias "Colocho", identificado como uno de los principales líderes del cartel Valle Valle en Honduras.

La captura se originó tras un operativo realizado en el kilómetro 16.5 de la aldea El Pajón, en Santa Catarina Pinula, por agentes antinarcóticos en coordinación con el Ministerio Público. Al momento de ser identificada, presentó un Documento Personal de Identificación (DPI) emitido por el Renap a nombre de Mónica Lucía Hernández Castillo.

Sin embargo, una verificación efectuada con Interpol Honduras confirmó que la mujer contaba con un certificado de nacimiento bajo el nombre de Yosary Yasmín Valle Aguilar, quien tenía una orden de captura vigente emitida por un juzgado hondureño.

(Foto: Jorge Senté/colaborador)

De acuerdo con las investigaciones, Valle Aguilar es señalada de participar en los homicidios de German Antonio Domínguez Ortiz, Óscar Miguel Domínguez y María Fernanda Pascual Muñoz.

Tras finalizar el cateo, las autoridades guatemaltecas trasladaron a la mujer hacia la frontera y la entregaron a agentes hondureños. Posteriormente, fue llevada al sector de Corinto, Omoa, en el departamento de Cortés.

(Foto: Jorge Senté/colaborador)

El comisionado de Policía Wilber Mayes Ríos, director de la Dirección de Comunicación Estratégica de Honduras, informó que la acusada será trasladada vía aérea a Tegucigalpa para comparecer ante los tribunales por los delitos que se le atribuyen.

Las autoridades guatemaltecas investigan ahora cómo obtuvo un DPI con otro nombre, presuntamente para ocultar su verdadera identidad y permanecer de forma irregular en el país.