¡Salió expulsada! Mujer evitó cruzar pasarela y fue atropellada en zona 12

Un video captó el momento en el que una mujer fue atropellada en zona 12 tras no utilizar una pasarela para cruzar la calle.

El martes 15 de agosto, una cámara de seguridad captó el fatal accidente que sufrió una mujer que intentó cruzarse una calle en zona 12.

Según se evidenció en el video, la mujer evitó utilizar la pasarela, sin embargo, cuando estaba caminando entre carriles, un microbús la atropelló, y la mujer salió expulsada varios metros.

Los hechos se registraron entre la Aguila Batres y 19 calle de colonia La Reformita, zona 12, cerca de una estación de Transmetro.

Tras el accidente, otros conductores detuvieron su marcha y algunas personas se acercaron a ayudar a la víctima, de quien por el momento se desconoce su estado de salud.

Al viralizarse el video en redes sociales, los usuarios no tardaron en reaccionar al accidente, en su mayoría, las personas comentaron que el conductor del microbús no fue el responsable del hecho y responsabilizaron a la mujer por no utilizar la pasarela, sobretodo por ser una vía muy transitada.

Previo al accidente, las imágenes también captaron que un hombre se cruzó la misma calle corriendo.

Mira aquí el video:

Momento exacto en el que una mujer fue atropellada en zona 12. pic.twitter.com/jfLApICsMe — InfoGT_Noticias (@infogt_noticias) August 16, 2023

Otro caso similar

A través de redes sociales fue publicado un video que mostró el momento exacto en el que el conductor de un picop blanco atropelló a una mujer.

El hecho ocurrió en un sector de Boca del Monte, según se vio en las reveladoras imágenes, la mujer se estaba ejercitando y mientras corría por una banqueta el automovilista perdió el control y le pasó el auto encima.

El suceso ocurrió el jueves 27 de julio alrededor de las 15:21 horas, sin embargo, fue hasta este 2 de agosto que el video salió a la luz pública. El lamentable suceso ocurrió frente a otros conductores y algunas personas que caminaban por el lugar.

Tras el incidente automovilístico, varias personas salieron corriendo para ayudar a la víctima. Algunos conductores también detuvieron su marcha. En cuanto al responsable, su carro quedó empotrado a una orilla de la banqueta y de un poste de alumbrado público.

Se desconoce el estado actual de salud de la mujer y del conductor. Por aparte, en redes sociales varios vecinos indicaron que el hombre que conducía el picop que se ve en la grabación iba bajo efectos de licor. Cabe destacar que se desconocen las causas del accidente.