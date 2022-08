El calvario que vive la mujer que se hizo meme por la frase "no te hagas la vístima"

Elizabeth Ogaz afirmó que vive un verdadero calvario desde que fue hecha meme tras la frase que la hizo famosa durante una entrevista televisiva: "no te hagas la vístima".

Ogaz fue abordada en la calle en 2019 por un medio de comunicación y en lugar de “víctima” pronunció "vístima", al hablar de María Inés Facuse, quien era esposa de Sergio Jadue, dirigente del fútbol chileno, procesado por corrupción en el escándalo del “Fifa Gate”.

La chilena afirmó recientemente al medio Chole TV que vive un infierno y que incluso recibe insultos de la gente en la calle al ser reconocida, además es objeto de comentarios agresivos, en otras ocasiones le piden fotos e incluso la agreden físicamente.

"Me siento mal porque no podemos salir ni a la calle, ayer fuimos a comprar al supermercado y la gente nos miraba y se reía, nos molestan y gritan cosas, hasta nos piden fotos, mi hija tuvo que salir a defenderme, me duelen las cosas que me dicen, mi diabetes se agudizó, mi autoestima bajó, me duele que me molesten porque yo no le hago el mal a nadie", dijo.

El esposo agregó: "Tengo que acompañarla, mi señora rompió en llanto en varias ocasiones debido a esta situación".

“Esto para mí no es gracioso, tengo un problema con mi dentadura y pronuncio mal muchas palabras, me siento mal porque casi que no puedo salir a la calle”, agregó.

Desde el día del incidente, la mujer ha sido víctima de burlas y memes, esto son solo algunos:

(Foto: Oficial)

(Foto: oficial)

RECUERDA EL MOMENTO: