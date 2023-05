El misterioso caso de una mujer hallada dentro del congelador de un restaurante

Los trabajadores de un restaurante de comida rápida quedaron horrorizados al descubrir el cuerpo de una mujer dentro de un congelador.

El cuerpo de una mujer miembro del personal fue descubierto por compañeros de trabajo en uno de los puntos de venta de la cadena de comida rápida en New Iberia, Louisiana, alrededor de las 6:00 p.m. del jueves, informa el medio The Daily News.

Se trata de la cadena de comida rápida Arbey's y la empleada podría ser la gerente del la sucursal. Las autoridades investigan el caso ya que la mujer no presenta signos de violencia.

La policía dice que está investigando una "muerte sospechosa" después de que se encontraron los restos de la empleada en el congelador. La causa de muerte aún no ha sido determinada.

"Así que fue un empleado quien descubrió a la mujer fallecida dentro de la hielera, (y) la fallecida es una empleada del restaurante", dijo el capitán de la policía de New Iberia, Leland Laseter, a las redes de noticias locales.

Laseter dijo que según información preliminar, si bien la muerte es sospechosa, no se espera un acto sucio y agregó que la muerte pudo haber sido un accidente. "Una situación como esta es inusual, por lo que estamos tomando precauciones adicionales durante la investigación", dijo Laseter a KADN.