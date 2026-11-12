Trágico accidente: mujer muere tras colisión que involucra a un bus extraurbano

Un fatal accidente de tránsito se registró la mañana de este jueves 12 de noviembre en el kilómetro 107 de la carretera hacia la aldea Cerro Colorado, en jurisdicción de Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla.

Bomberos Voluntarios fueron alertados luego de que una motocicleta y un bus extraurbano colisionaran por causas que aun no han sido establecidas.

El bus terminó fuera de la carretera tras colisionar con una motocicleta. (Foto: CVB)

Los socorristas constataron tras su arribo que, una mujer ya no contaba con signos vitales debido al fuerte impacto que sufrió al momento del percance vial.

Una mujer que aun no ha sido identificada murió en el lugar. (Foto: CVB)

Mientras que, el piloto del bus y su ayudante se encontraban heridos, quienes fueron atendidos y posteriormente trasladados hacia un sanatorio privado para que pudieran recibir atención médica, según informaron los bomberos.

Los heridos fueron identificados como: Leones Tambito Canales, de 66 años, y Pedro Godoy, de 61.

Los heridos son: Leones Tambito Canales, de 66 años, y Pedro Godoy, de 61. (Foto: CVB)