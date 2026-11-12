Trágico accidente: mujer muere tras colisión que involucra a un bus extraurbano

Una mujer fallecida y dos hombres heridos es el saldo de un accidente de tránsito en el que se vio involucrado un bus extraurbano.
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Un fatal accidente de tránsito se registró la mañana de este jueves 12 de noviembre en el kilómetro 107 de la carretera hacia la aldea Cerro Colorado, en jurisdicción de Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla.
Bomberos Voluntarios fueron alertados luego de que una motocicleta y un bus extraurbano colisionaran por causas que aun no han sido establecidas.
Los socorristas constataron tras su arribo que, una mujer ya no contaba con signos vitales debido al fuerte impacto que sufrió al momento del percance vial.
Mientras que, el piloto del bus y su ayudante se encontraban heridos, quienes fueron atendidos y posteriormente trasladados hacia un sanatorio privado para que pudieran recibir atención médica, según informaron los bomberos.
Los heridos fueron identificados como: Leones Tambito Canales, de 66 años, y Pedro Godoy, de 61.