Mujer pide ayuda para repatriar a su esposo asesinado en EE.UU.

Un guatemalteco fue asesinado antes de Navidad en Dallas, EE.UU. Luego de varios días su esposa se encuentra en una situación complicada porque no tiene recursos para repatriarlo y pide ayuda.

Según la policía de Dallas, el guatemalteco Willber Danilo Bonilla Montes de Oca, de 31 años, fue asesinado en un restaurante durante un asalto donde todo salió mal.

El 19 de diciembre, Bonilla esperaba a que su esposa saliera de trabajar cuando un hombre que se conducía en un vehículo lo interceptó para asaltarlo. Le quitó sus pertenencias y se fue.

Dos días después, el guatemalteco falleció en un centro asistencial por las heridas de bala que recibió, detalla la página de abogados The Legal Chronicle.

De acuerdo con el canal 23 de Univisión, Yaniriz Montes de Oca, esposa de la víctima, aseguró que llegaron a Estados Unidos (EE.UU.) en busca de una mejor vida para sus tres hijos. Ahora, no tiene ni como repatriar el cuerpo de su pareja.

"Estoy aquí, no sé ni qué hacer. No entiendo nada de lo que pasa aquí. Quedé viuda y con tres niños, y ahora no tengo ni trabajo", dijo a la televisora.

Además, explicó que la mamá de Bonilla le solicitó que envíe a Guatemala el cuerpo de su hijo, pero no tiene dinero para hacerlo, por lo que está buscando ayuda para ello.

Si bien la televisora contactó a las autoridades guatemaltecas en Dallas, ellos le explicaron que cuentan con un fondo de repatriación, pero depende de que la persona cumpla ciertos requisitos.

Soy502 consultó a Cancillería, pero hasta el momento no hay respuesta acerca del caso.

* Con información de Canal 23 de Univisión y The Legal Chronicle