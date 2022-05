La multa que la SAT impuso a comercios que no emitieron facturas durante Semana Santa

A raíz de las fiscalizaciones masivas, la Superintendencia de Administración Tributaria, (SAT), emitió multas en contra de comercios por incumplir con el pago de impuestos y no emitir facturas.

Marco Livio Díaz, superintendente de la SAT, explicó que durante Semana Santa realizaron 15,085 fiscalizaciones a nivel nacional a tiendas de consumo, estaciones de servicio, restaurantes, hoteles, boutiques y discotecas.

Como resultado de las fiscalizaciones, la SAT sancionó a 379 comercios por diferentes motivos. De estos, 199 fueron sancionados por no cumplir con requisitos en las facturas, 87 por no facturar y 88 por no estar inscritos.

En el caso de los contribuyentes que no facturaron, deberán pagar una multa entre Q5 mil y Q10 mil, y así evitar el cierre temporal de sus negocios, pero deberán hacer la solicitud ante el juez competente.

El Superintendente, también dijo que pedirán registros de cuentas bancarias de los comercios con incumplimientos para determinar cuánto no han facturado y así solicitar que paguen los impuestos correspondientes.