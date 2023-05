Muere Tina Turner, la legendaria "Reina del Rock"

Tina Turner murió dejando un vacío en la música, según informó su representante a Sky News y el Telegraph.

"Tina Turner, la "Reina del Rock'n Roll" ha fallecido hoy en paz a la edad de 83 años tras una larga enfermedad en su casa de Küsnacht, cerca de Zúrich, Suiza. Con ella, el mundo pierde una leyenda de la música y un modelo a seguir" se lee.

Según el medio británico BBC, Turner había sufrido una serie de problemas de salud, incluidos un cáncer, un derrame cerebral e insuficiencia renal.

La famosa cantante, bailarina y actriz enfrentó en 2022 la muerte de Ronnie Turner el más joven de sus hijos, quien sufría de cáncer y problemas respiratorios.

Dejó los escenarios desde 2009 y desde hace casi 30 años vivía en Suiza junto a su segundo esposo, Erwin Bach.

Exitosa carrera

Sus éxitos más famosos son "Private dancer", "What's love got to do with it" y "The best". Brilló en la cinta "Mad Max Beyond Thunderdonme", saga de ciencia ficción postapocalíptica protagonizada por Mel Gibson.

Ganó 12 premios Grammy y en 1991 ingresó al Salón de la Fama de Rock And Roll, además de recibir un Grammy honorífico a su trayectoria en 2018.