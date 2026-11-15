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Así se encendieron las luces del Árbol Gallo en la Plaza Obelisco

  • Por Maria Fernanda Gallo
14 de noviembre de 2026, 20:22
¡Las luces encendieron la estructura de gran altura del Árbol Gallo!&nbsp;(Foto: Wilder López/Soy502)

¡Las luces encendieron la estructura de gran altura del Árbol Gallo! (Foto: Wilder López/Soy502)

¡Baile, magia y sorpresas marcaron esta 41a. edición del Festival Árbol Gallo!

EN CONTEXTO: ¡Así se vive la inauguración del Árbol Gallo 2026 en la Plaza Obelisco!

La Ciudad de Guatemala encendió la magia de la Navidad con la encendida del Árbol Gallo este sábado 21 de noviembre.

La noche cobró vida con el talento de las bailarinas, quienes guiaron un recorrido junto a Santa Claus.

Cientos de personas se reunieron en la Plaza Obelisco para presenciar el encendido del Árbol Gallo, una tradición que marca el inicio de la temporada navideña.

(Foto: José Luis Pos/SOY502)
(Foto: José Luis Pos/SOY502)

(Foto: Wilder López/Soy502)
(Foto: Wilder López/Soy502)

Al finalizar el conteo regresivo, el árbol se iluminó con una variedad de colores navideños y un espectáculo de imágenes holográficas proyectadas sobre su estructura.

El evento culminó con un espectáculo de fuegos artificiales que alumbraron el cielo y llenaron de alegría a los guatemaltecos.

(Foto: Wilder López/Soy502)
(Foto: Wilder López/Soy502)

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