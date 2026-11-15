Participa en el Bici Tour Navideño este 21 de noviembre

El Bici tour Navideño y disfruta la Ciudad este próximo 21 de noviembre.
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La Alcaldía Auxiliar Municipal de la zona 16 ha informado del próximo Bici Tour Navideño que brindará una experiencia deportiva en familia combinada con la alegría navideña.
El recorrido iniciará a las 16:00 horas este sábado 21 de noviembre.
La alcaldía ha informado que el punto de encuentro de los participantes será a las 15:30 horas en frente de sus instalaciones ubicadas en la 26-31 Diagonal 34 del Boulevard Acatan, zona 16.
¡Prepárate para vivir recorrido con el espíritu navideño!