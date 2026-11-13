Feria Vial ofrecerá descuento del 60% en multas para motos y automóviles

La Municipalidad de Guatemala realizará la Feria Vial 2026 el domingo 15 de noviembre, con un descuento del 60% en multas pendientes para automóviles y motocicletas.
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La Municipalidad de Guatemala (MuniGuate) ofrecerá un descuento del 60% en multas de tránsito pendientes para automóviles y motocicletas durante la Feria Vial 2026, el domingo 15 de noviembre.
La actividad se realizará en la 8va. calle, a un costado del Parque de la Industria, en la zona 9.
"Esta inducción y oportunidad es para automóviles y motocicletas, que tengan multas pendientes de pago", indicó Amilcar Montejo, director de Comunicación de Emetra.
Para consultar la información y acceder al beneficio, los interesados pueden ingresar al sitio web evial.muniguate.com