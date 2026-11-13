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Feria Vial ofrecerá descuento del 60% en multas para motos y automóviles

  • Por Susana Manai
13 de noviembre de 2026, 06:46
La actividad se realizará en la 8 calle, a un costado del Parque de la Industria, zona 9. (Foto ilustrativa: Archivo Soy502)

La actividad se realizará en la 8 calle, a un costado del Parque de la Industria, zona 9. (Foto ilustrativa: Archivo Soy502)

La Municipalidad de Guatemala realizará la Feria Vial 2026 el domingo 15 de noviembre, con un descuento del 60% en multas pendientes para automóviles y motocicletas.

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La Municipalidad de Guatemala (MuniGuate) ofrecerá un descuento del 60% en multas de tránsito pendientes para automóviles y motocicletas durante la Feria Vial 2026, el domingo 15 de noviembre.

La actividad se realizará en la 8va. calle, a un costado del Parque de la Industria, en la zona 9.

El beneficio contempla un descuento del 60% en multas de tránsito pendientes. (Imagen: Amilcar Montejo)
El beneficio contempla un descuento del 60% en multas de tránsito pendientes. (Imagen: Amilcar Montejo)

"Esta inducción y oportunidad es para automóviles y motocicletas, que tengan multas pendientes de pago", indicó Amilcar Montejo, director de Comunicación de Emetra. 

Para consultar la información y acceder al beneficio, los interesados pueden ingresar al sitio web evial.muniguate.com

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