Llega el Museo del FC Barcelona a Guatemala

El anuncio de la llegada del museo del Barcelona a Guatemala ha causado sensación en los aficionados del club.

Este fin de semana se dio a conocer que el Museo Barça llegará pronto a Guatemala.

Todoticket informó que el Museo estará presente en el país del 14 de octubre al 13 de noviembre, en Ciudad Cayalá, zona 16 capitalina.

El precio de los boletos aún no está disponible, se estima que muy pronto puedan adquirirse en la página oficial de la empresa.

El anuncio fue dado por Jordi Penas, director del Museo Barça quien también envió un mensaje a los guatemaltecos, invitándolos a ser parte de la actividad.

"Si no podéis venir a Barcelona, no os preocupéis. Dentro de muy poco, el Barça vendrá a Guatemala. El museo cerca de vosotros, con nuestras copas, camisetas y otras sorpresas, no os lo podéis perder, os esperamos", dijo el español.