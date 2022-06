Ahora contra YouTube: Elon Musk critica a plataforma de videos

Luego de sus polémicas declaraciones sobre Twitter y su resistencia a entregar información de las cuentas falsas, el multimillonario hombre de negocios, Elon Musk se pronunció nuevamente, ahora en contra de Youtube.

El dueño de Tesla arremetió contra los anuncios de dicha plataforma, tachándolos de "fraudulentos sin parar".

YouTube seems to be nonstop scam ads — Elon Musk (@elonmusk) June 7, 2022

"YouTube parece ser un no parar de anuncios fraudulentos" escribió Musk. Rápidamente, usuarios respondieron diciéndole al magnate que compre la compañía y elimine YouTube Premium.

Reacciona con humor

Elon siguió la conversación con algunos usuarios que al igual que él, no están de acuerdo con la serie de anuncios que interrumpe la reproducción de videos en la plataforma. Incluso, reposteó un meme que uno de sus seguidores le envió:

pic.twitter.com/2ELe1W5ZXC — Elon Musk (@elonmusk) June 7, 2022

Compra de Twitter en pausa

El pasado viernes 13 de mayo, Elon Musk sorprendió al anunciar que suspendía provisionalmente la compra de Twitter pues está a la espera de detalles sobre la proporción de cuentas falsas en la plataforma.

Sin embargo, aseguró que la compañía de redes sociales está poniendo resistencia para entregar la información, por lo que reiteró la duda de continuar con el proceso de compra.

Lo que Musk solicitó a Twitter es que demuestre que los bots representan menos del 5% de sus usuarios, algo que no ha sido demostrado.