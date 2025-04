Nacho anuncia su conversión al cristianismo

-

El cantante y compositor de la agrupación Chino & Nacho se hizo cristiano evangélico y dio su testimonio, además lanzó su primer álbum dedicado a Dios.

Desde hace unos meses rondan en redes sociales momentos en que Nacho contó su testimonio, afirmando que entregó su vida a Dios.

"En 2019 Dios empieza a querer darme lecciones y formar un nuevo ser humano en mí, pero uno no lo entiende de una vez, simplemente cree que son ataques, tengo en isla Margarita un edificio que compré exclusivamente para meter mis premios y reconocimientos. Para mí ya era costumbre, nos vamos a Venezuela, nos agarra la pandemia, me afectó mucho emocionalmente y me separé de la música, empecé a tener la ausencia de eso. 5 años después empecé a ver a la gente crecer y sentí frustración, mi esposa me decía que ese no era el premio más importante".

"¡El premio más importante es el que te dio Jesús!, le dijo su compañera de vida, algo que a él le tocó. "Empiezo a pedirle a Jesús que me hable, empiezo a entrar al estudio con unos amigos y empiezo a escribir una canción, la primera frase decía: me cansé de decir que sí".

Cuando iba por la cuarta línea me detengo y digo, estoy sintiendo algo raro, el contenido que está llegando a mi corazón es distinto a la primera línea, es momento de decir que sí, no decir que no ¿a quien? (a Jesús)... cuando termino la canción digo: la voy a cantar en honor a lo que tú me diste", dijo acerca de su conversión.

En otro video Nacho explicó por qué se inspiró en hacer un álbum cristiano que se estrenó el 11 de abril de 2025.

"Antes de creer que este quebranto viene por el gozo, de sentir la presencia del Espíritu Santo, empecé a caminar en el Señor, me daba pena, porque iba en el carro, en la moto, empezaba a llorar, mucha gente que me miraba en la calle supongo que se preocupaba, yo decía a Dios ¡quítame esto!, pero cuando entendí que es por su presencia y por su gracia, le dije ¡no me lo quites!", expresó.

Según Billboard el disco de Nacho llamado "Sobre la roca" tiene 11 canciones, entre ellas: "Gracias", "Mi testimonio" y "Amén".

"Espero que las canciones de este álbum nos sirvan para fortalecer la relación que tenemos con Dios", dijo el artista.

