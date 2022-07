Nadal vence a Fritz y se clasificó a las semifinales de Wimbledon

El tenista español se clasificó a las semifinales tras vencer al estadounidense Taylor Fritz.

Rafael Nadal, cuarto jugador mundial y ganador de los dos torneos del Grand Slam de este año 2022, se clasificó el miércoles para las semifinales de Wimbledon al derrotar en el 'super tie-break' del quinto set al estadounidense Taylor Fritz (14º), por 3-6, 7-5, 3-6, 7-5 y 7-6 (10/4).

El tenista español de 36 años, mermado físicamente por problemas abdominales, ha sido dos veces campeón en el césped de Wimbledon (2008 y 2010), donde en 2019 jugó por última vez las semifinales, siendo eliminado entonces en esa ronda por Roger Federer.

"El cuerpo, en general, va bien, pero tengo algo en la zona abdominal. He tenido que encontrar una manera de sacar de manera diferente. En varias ocasiones pensé que no terminaría el partido, pero el público, con la energía que me envió, me permitió llegar al final", explicó.

El viernes, Nadal se medirá en busca de un billete a la final con el australiano Nick Kyrgios (40º), que este miércoles eliminó al chileno Cristian Garín (43º) en tres mangas.

Espero estar listo para jugar ese partido. Nick es muy buen jugador en todas las superficies, pero especialmente sobre césped. Ha realizado una gran temporada en hierba y tendré que estar totalmente al 100% para tener opciones", estimó Nadal.

Ante Fritz, el partido no tuvo una gran calidad en el juego, pero sí momentos de intensidad dramática, hasta un 'super tie-break' en el que Nadal sí sacó sus mejores golpes para imponer su jerarquía y llevarse el pasaje a la siguiente ronda.