¿Un dragón en Marte? El extraño descubrimiento de la NASA

Una vez más, la NASA realizó un misterioso descubrimiento en Marte que ha dejado a los expertos sorprendidos.

Las fotografías fueron captadas por el Mars Curiosity Rover, en donde muestra formaciones extrañas que sobresalen de la superficie de Marte y tienen similitud con la espalda de un "dragón".

Extraña formación encontrada en Marte. (Foto: NASA/JPL-Caltech)

Pero ¿de qué se trata?

Los expertos hallaron unas estructuras similares a las de "hueso de un dragón".

La noticia generó debate en las redes sociales, ya que algunos internautas mencionan sus teorías que van desde una posible criatura parecida a un dragón hasta fósiles de huesos de pescado.

Otros en cambio, deducen que se podría tratar de una formación ocasionada por la erosión de las rocas que con el pasar del tiempo.

Nathalie Cabrol, es una astrobióloga que lleva años estudiando al planeta Marte y luego de esta exploración comenta que "es la roca más extraña que ha visto en su vida".

Cabrol también mencionó que no puede esperar para tener una imagen microscópica de este impresionante hallazgo.

In 20 years of studying Mars, that's the most bizarre rock I have ever seen. I cannot wait to have a microscopic image of this one...It is part of a Gigapan of Gale crater that you can see here: https://t.co/LxljtDHyIl pic.twitter.com/wHhn1ckqjL — Nathalie A. Cabrol (@shasta721) April 10, 2023

El Curiosity Rover se ha encontrado explorando el cráter Galo desde agosto 2012 en Marte, como parte de una misión de la NASA llamada Mars Science Laboratory.

La misión tiene como finalidad realizar una investigación sobre el clima, la geología de Marte y la exploración humana.