NASA promete dos alunizajes esta semana, este domingo llegó el primero

-

Este domingo 2 de marzo se concretó con éxito la llegada de una nave a la luna y, según la NASA, esta semana se llevará a cabo otro alunizaje.

"Alunizaje perfecto, llegamos a la Luna", exclamó un ingeniero este día desde el control de la misión en Austin, Texas, tras el primer alunizaje prometido por la National Aeronautics and Space Administration (NASA) para esta semana.

La nave espacial forma parte de la segunda misión privada en lograr el hito de la llegada y la primera en aterrizar en suelo lunar de manera vertical.

Fotografía tomada y publicada por Firefly Aerospace este 2 de marzo, la cual muestra la sombra del módulo de aterrizaje Blue Ghost de Firefly en la superficie de la Luna durante su aterrizaje lunar como parte de la Misión Ghost 1. (Foto: AFP/Soy502)

Se trata de la Blue Ghost Mission 1 de Firefly Aerospace, que se posó cerca de Mons Latreille, una formación volcánica del Mare Crisium, en la cara noreste de la Luna.

Un comunicado de prensa emitido por la NASA tituló: "¡Aterrizaje! La sonda Blue Ghost de Firefly, que transportaba material científico de la NASA, aterriza en la Luna".

"Este increíble logro demuestra cómo la NASA y las empresas estadounidenses están liderando el camino en la exploración espacial para el beneficio de todos", dijo la administradora interina de la NASA, Janet Petro.

Blue Ghost viajó más de 4.5 millones de kilómetros, transmitió más de 27 GB de datos y apoyó varias operaciones científicas, según dicha comunicación.

POV you're a Moon lander



This is the first image from @Firefly_Space's Blue Ghost Mission 1, which touched down today, delivering 10 NASA instruments to the lunar surface. https://t.co/U8Ey9efX6k pic.twitter.com/UajVHzCaXf — NASA (@NASA) March 2, 2025

Jason Kim, presidente ejecutivo de la empresa en mención, confirmó que la aeronave estaba "estable y en vertical", en comparación con la nave de la primera misión privada realizada en febrero, que se posó de lado.

El módulo fue lanzado en enero a bordo de un cohete Falcon 9 de la compañía SpaceX, del multimillonario Elon Musk, y durante su viaje de 45 días capturó imágenes impresionantes del la Tierra y su satélite.

Carrying a suite of NASA science and technology, Firefly Aerospace’s Blue Ghost Mission 1 successfully landed at 3:34 a.m. EST on Sunday near a volcanic feature called Mons Latreille within Mare Crisium, a more than 300-mile-wide basin located in the northeast quadrant of the… pic.twitter.com/tpxa8qaJWK — GeoTechWar (@geotechwar) March 2, 2025

Blue Ghost lleva diez instrumentos científicos, incluido uno para analizar el suelo lunar, otro para probar la computación tolerante a la radiación y un sistema de navegación basado en GPS, dio a conocer la Agence France Press (AFP).

Tras alunizaje, la misión

Se espera que Blue Ghost capture imágenes de alta definición de un eclipse total el 14 de marzo, cuando la Tierra bloquee el Sol del horizonte de la Luna.

La segunda parte de la misión es la grabación de una puesta de sol lunar, programada para el 16 de marzo, esto con el objetivo de ofrecer detalles "sobre cómo el polvo levita sobre la superficie bajo la influencia solar, creando el misterioso resplandor del horizonte lunar documentado por primera vez por el astronauta de Eugene Cernan, de la misión Apolo", informó la AFP.

Carrying a suite of NASA science and technology, Firefly Aerospace’s Blue Ghost Mission 1 successfully landed at 3:34 a.m. EST on Sunday near a volcanic feature called Mons Latreille within Mare Crisium, a more than 300-mile-wide basin located in the northeast quadrant of the… pic.twitter.com/tpxa8qaJWK — GeoTechWar (@geotechwar) March 2, 2025

La NASA agregó que durante las operaciones en la superficie, los instrumentos de dicha entidad probarán y demostrarán la tecnología de perforación del subsuelo lunar, las capacidades de recolección de muestras de regolito, las capacidades del sistema global de navegación por satélite, la computación tolerante a la radiación y los métodos de mitigación del polvo lunar.

La segunda aeronave en alunizar esta semana

La misión IM-2, de la compañía tejana Intuitive Machines, con su módulo de aterrizaje Athena será la segunda que llegará a la luna esta semana. Su aterrizaje está previsto para el 6 de marzo.

Así fue transmitido en vivo su lanzamiento desde Cabo Cañaveral:

Intuitive Machines hizo historia como la primera empresa privada en lograr un alunizaje suave, aunque el momento se vio empañado por un percance.