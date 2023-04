NASA revela audios del sonido que emiten el Sol y la Tierra

El revelador audio que publicó la NASA deja al descubierto los intrigantes sonidos que emite el Sol y la Tierra.

En sus redes sociales oficiales, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) reveló un audios que pone en evidencia los misteriosos sonidos que emite el Sol y la Tierra.

Según la entidad científica, estos sonidos son difícilmente de ser escuchados por los humanos sino se utiliza la mediación tecnológica.

Los sonidos fueron recuperados gracias al nuevo proyecto de ciencia ciudadana de la NASA, mismo que ha sido denominado como HARP con el que se logró capturar ondas y vibraciones cósmicas que fueron convertidas en sinfonía.

La NASA señaló que estas ondas convertidas tienen sonidos similares a silbidos, crujidos y silbidos audibles.

Escucha aquí los sonidos intrigantes:

Whistles. Crunches. Whooshes.



These are a few of the space sounds heard in a new citizen science project called HARP.

By participating, you can investigate cosmic vibrations recorded by NASA spacecraft that help sing the song of the Sun and Earth.



More: https://t.co/LfwmGJVQLY pic.twitter.com/Ks7EBhsIpJ — NASA Sun & Space (@NASASun) April 17, 2023

"Lo que más me emociona del proyecto HARP es la capacidad de los científicos ciudadanos para hacer nuevos descubrimientos en la investigación heliofísica a través del análisis de audio", dijo el investigador principal del proyecto, Michael Hartinger, heliofísico del Instituto de Ciencias Espaciales de Colorado. "Necesitamos su ayuda para comprender patrones complejos en el entorno espacial cercano a la Tierra", puntualizó la NASA en un comunicado difundido en el sitio web oficial.

Por aparte, la NASA explicó que n vacío entre la Tierra y el Sol, ya que existe partículas de cargas que son conocidas como plasma. Es decir, estas provienen del Sol y generan un bombeo en corriente de manera constante que se convierte en viento solar y son expulsadas en erupciones solares.

Ahora bien, cuando estos plasmas solares golpean la Tierra provoca que las líneas del campo magnético y plasma alrededor de la Tierra vibren y esto produce ondas de frecuencia.