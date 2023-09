¿Será convocado de nuevo Nathaniel Méndez? Esto dice su equipo

-

Oficial: Nathaniel Mendez-Laing está convocado para jugar con Guatemala en la Nations League de Concacaf.

El Derby County FC de Inglaterra, club del seleccionado guatemalteco Nathaniel Mendez-Laing, ha confirmado que "El Toro" estará presente en los partidos de la Nations League de Concacaf.

Mendez-Laing se ha ganado su segunda convocatoria con la selección de Guatemala luego de su gran desempeño en la Copa Oro 2023, en donde el delantero disputó los cuatro partidos.

El futbolista de 31 años nacido en Birmingham, Reino Unido, estaba disponible para representar a la bicolor internacionalmente ya que su mamá y su abuela nacieron en Guatemala.

Esto fue un adelanto ya que el director técnico Luis Fernando Tena aún no ha revelado oficialmente la lista completa de convocados para los próximos partidos de la Liga de Naciones de la Concacaf.

Nathaniel estará disponible para los partidos contra El Salvador el jueves 7 de septiembre y Panamá el domingo 10 de septiembre. Ambos juegos se disputarán en el Estadio Doroteo Guamuch Flores.

Esta será la primera ocasión en la que Mendez-Laing dispute un encuentro en suelo guatemalteco, y se espera que el artillero se estrene con la azul y blanco en el Coloso de la Zona 5.

La Federación de Guatemala ha confirmado que ya están vendidas las 38 mil entradas distribuidas entre ambos partidos, por lo que se prevé que se vivirá una fiesta en las gradas del Estadio Nacional.