Kamala Harris: Nespresso y 11 empresas más invertirán en Centroamérica

En un comunicado de la Casa Blanca se informa que 12 empresas están interesadas en invertir y apoyar el discurso contra la migración irregular, del gobierno de Joe Biden.

Recientemente la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris anunció que varias empresas invertirán en Guatemala, El Salvador y Honduras como parte de la estrategia de la prevención de la inmigración irregular a su país.

El mensaje lo vuelve este fin de semana al reforzar en sus redes sociales, puntualizando que Nespresso es una de las 11 empresas que invertirán en el Triángulo Norte.

La vicepresidenta estadounidense está convencida de que el problema de la migración desde estos tres países centroamericanos podría aminorar con el crecimiento económico e inversión en los países. Al respecto, Harris enfatizó que el sector privado tiene un papel importante que desempeñar.

Es por ello, que hizo un llamado al sector privado para profundizar las inversiones en el Triángulo Norte. De sus esfuerzos, son 12 las empresas y organizaciones que anunciaron su compromiso.

Addressing the root causes of migration from the Northern Triangle requires sustained economic growth and investment. The private sector has an important role to play. Today, I met with the leaders of companies and organizations that announced commitments to invest in the region. pic.twitter.com/tFTRInZxoZ — Vice President Kamala Harris (@VP) May 27, 2021

Las empresas que invertirán

Entre ellas está Chobani, dedicada a la fabricación de yogures que traerán su programa de incubadoras a Guatemala, donde los empresarios de alimentos locales obtendrán experiencia y apoyo para ayudarlos a establecer y escalar sus operaciones. Chobani utilizará el conocimiento de su programa de incubadora global para determinar cómo crear y ejecutar mejor un programa en Guatemala que apoyará a las nuevas empresas locales y contribuirá al empoderamiento económico regional.

Por su lado, la Harvard Chan School se comprometerá a agregar una lente basada en la evidencia, al aprovechar los datos científicos para maximizar la capacidad de medir e informar el impacto de la asociación en todo el sistema; mejorar el acceso a la atención médica; y capacitar a los trabajadores para que manejen los problemas de atención médica en el Triángulo Norte.

Today we launched a Call to Action to the private sector to deepen investments in Guatemala, Honduras, and El Salvador, to address the root causes of migration. Thank you to the first 12 businesses and organizations that announced commitments. https://t.co/UqXGK2SwRE — Vice President Kamala Harris (@VP) May 27, 2021

Master Card trabajará en colaboración con socios del sector público y privado, para incorporar a 5 millones de personas en el Triángulo Norte al sistema financiero y digitalizar 1 millón de micro y pequeñas empresas.

Microsoft se basará en su presencia de larga data en El Salvador, Guatemala y Honduras para brindar conectividad, habilidades y mayores oportunidades a sus ciudadanos. De acuerdo al comunicado, entre sus socios está Albavisión.

Miilonaria inversión

Nespresso se compromete a mejorar los medios de vida de la región ampliando sus actividades de abastecimiento existentes en Guatemala y comenzando a abastecerse de cafés de calidad de El Salvador y Honduras a partir de este año.

La compañía contempla apoyar la economía local con un mínimo de 150 millones de dólares (Q1,125 millones) de inversión en compras de café, primas de precios y asistencia técnica para 2025, más del doble tanto el número de fincas cafetaleras con las que trabaja como el volumen total de café.

Mensaje de la @VP Harris: pic.twitter.com/vCjDlepcVd — US Embassy Guatemala (@usembassyguate) June 6, 2021

Pro Mujer llevará sus servicios de acceso a finanzas, servicios de salud, apoyo al emprendimiento e inclusión digital, con la colaboración de socios locales, a comunidades vulnerables, incluidas familias de bajos ingresos, poblaciones rurales e indígenas.

La organización Tent Partnership for Refugees espera movilizar a las comunidades hacia un enfoque empresarial para mejorar las vidas y los medios de subsistencia de los refugiados desplazados de sus países de origen.

World Economic Forum, Bancolombia, Daviviena, Accion y Duolingo son otras de las empresas u organizaciones que ofrecerán sus servicios e inversiones a los países del Triángulo Norte.