¿Recomendación por estado de ánimo? Netflix comienza a experimentar con la IA

Netflix ya empezó a experimentar con la Inteligencia Artificial (IA), según ha trascendido en varios medios electrónicos, entre estos, Bloomberg.

De acuerdo con publicaciones en varios sitios de internet, Netflix ya empezó a experimentar con la Inteligencia Artificial (IA), esto con el objetivo de buscar contenido basado en el estado de ánimo del usuario.

La noticia fue dada a conocer por Bloomberg y de inmediato, varios sitios especializados en tecnología se aprestaron para publicar artículos al respecto.

El sitio HobbyConsolas dio a conocer que la empresa busca ir más allá del clásico algoritmo y que aún está en fase de prueba en Australia y Nueva Zelanda.

"En mi caso, intentaré alejar mis sentimientos de la plataforma para que no pueda leer mi estado de ánimo, aunque viendo lo rápido que avanza todo este tema, parece hasta algo inevitable", escribió Antonio Sánchez-Migallón en el último sitio en mención.

Espinof.com indicó que la idea de Netflix es usar el patrón de Language Learning Models (LLM) para sustituir el sistema tradicional. "El departamento técnico de la compañía parece estar más centrado en el funcionamiento interno y en "tokenizar" las acciones de los usuarios dentro de la plataforma", indicaron.

Según trascendió, el experimento de Netflix con la IA podría basarse en el estado de ánimo del usuario. (Foto: Canva/Soy502)

También agregaron que se busca disponer de un sistema más inteligente capaz de recordar los gustos de los usuarios a largo plazo (en la actualidad recuerda los más recientes).

Los coqueteos de Netflix con la IA incluyen una donación de US$50 millones a una institución académica para desarrollar una iniciativa sobre IA, por parte de su fundador Reed Hastings, en marzo último.