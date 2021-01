Netflix anunció el estreno de la serie "Crime Scene: The Vanishing at the Cecil Hotel", una serie documental de cuatro episodios.

El productor y director, Joe Berlinger, se encargó de recrear lo que le sucedió a Elisa Lam, una estudiante universitaria y turista que se hospedó en el Hotel Cecil, en el centro de Los Ángeles, en febrero de 2013.

Lam desapareció misteriosamente, dejando atrás todas sus cosas, incluida su cartera y su identificación en su habitación.

El caso encendió un frenesí mediático y movilizó a una comunidad de detectives que tenían sospechas sobre las imágenes de la cámara de seguridad, pues en ellas, Lam se veía huyendo de alguien o algo que no podemos ver.

La serie documental presenta entrevistas con empleados y otros huéspedes del hotel, así como otros investigadores del caso.

La trama también se sumerge en la historia del propio Hotel Cecil, incluidos sus humildes orígenes y su oscuro pasado. “El hecho de que Elisa desapareciera en un lugar que tiene una historia de crímenes de varias décadas, es lo que hizo que su caso fuera fascinante para mí”, comentó el productor y director.

Este es el momento de la desaparición:

