Neto Bran advierte por protestas: "Los voy a refundir en el bote"

El alcalde de Mixco, Neto Bran, advirtió que encarcelará a las personas que usen menores de edad para protestar en la calle.

La dura crítica y amenaza surgió por el bloqueo del tráfico que protagonizó el lunes 3 de febrero un reducido grupo de papás, que reclamaron por la falta de maestros en la Escuela 20 de Octubre.

Las personas bloquearon el ingreso a Mixco.

“ No me toca dar maestros pero accedí darles, pero es la última vez que me sacan niños a la calle, la próxima, voy a meter al bote a los papás ”

Neto Bran

, alcalde de Mixco