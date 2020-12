En una transmisión en redes sociales, el alcalde de Mixco, Neto Bran, reaccionó por la solicitud de antejuicio en su contra y se desligó de la persona arrestada por la FECI y por la cual lo vinculan a él.

La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) arrestó a Rolando Moisés Pérez por los delitos de obstaculización de la acción penal, uso de documentos falsificados y usurpación de calidad. Además, esta persona maneja una cuenta de "Netcenter" que ataca a operadores de justicia.

La fiscalía señala que el capturado fue colaborador de Neto Bran durante su campaña y, en ese entonces, envió mensajes de texto para amenazar al mandatario de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

En este sentido, Bran hizo un repaso por algunos momentos de su campaña y explicó que sí conoció a Rolando Moisés Pérez. Señaló que esta persona se acercaba a él para ofrecerle sus servicios, llegaba en su carro particular con muchos globos y colocaba mensajes en favor del político en las redes sociales.

“Trataba la manera de poderme copar cuando bajaba o caminaba. Trataba de acercarse, tomarse fotos conmigo… pedía audiencias en la Municipalidad, nunca lo atendí”, explicó el jefe municipal.

ASÍ TE LO CONTAMOS:

Según el alcalde de Mixco, un día Moisés Pérez le escribió un mensaje a su WhatsApp. “Seguramente lo consiguió en los grupos que se tenían de la campaña en varias zonas y lo referí con mi asistente”, agregó.

Sin embargo, días después Pérez, según la explicación de Bran, lo abordó en persona luego de esperarlo en la sede de la Municipalidad. “Quería chance (trabajo), que era licenciado, ingeniero, no recuerdo ahorita lo que él decía que era”, explicó.

Finalmente, Neto Bran lo atendió y recibió su currículum el cuál firmó para llevarlo a Recursos Humanos y así iniciar el proceso de contratación. Posteriormente, según narró el alcalde, de dicha área le advirtieron que el título universitario de Rolando Moisés Pérez podría ser falso. Por eso no fue contratado. "Me sentí aliviado. Así me lo quito de encima y no lo contrato", dijo.

Citación de la FECI

Después de un tiempo, la FECI determinó que Rolando Moisés Pérez amenazó de muerte a un mandatario de la CICIG, por lo que acudieron a la Municipalidad de Mixco para pedir documentación.

En ese momento, según Bran, les entregó a los fiscales toda la documentación y accedió a un interrogatorio para determinar qué hacía este señor en la Municipalidad y señaló que el Moisés Pérez jamás trabajó en la comuna y nunca fue contratado.

“Después de eso le escribí a Moisés Pérez. Tenía su número ya que él me escribió y fue donde le pregunté en qué andaba metido, porque lo andaban buscando del MP”, agregó Bran.

Según el jefe municipal, es incongruente que intenten vincularlo con esta persona y con un netcenter que ataca a jueces. “Ya que yo no conozco la vida personal de todo el que se me acerca... me tomo fotos con todos, y qué voy a saber yo si son violadores, asesinos, hasta narcos", comentó.

“Me va a tocar defenderme como en los anteriores 17 antejuicios que he tenido en mi contra. Solo que esta vez es con la FECI y hablar de la FECI es hablar de ligas mayores”, añadió Bran.

El caso se encuentra bajo reserva y vincula al jefe municipal con Rolando Moisés Pérez y una estructura que se dedica a amenazar a operadores de justicia.