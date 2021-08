"Ni ganas me dan de rezar por gente necia", el regaño de un sacerdote a quienes no se vacunan

Un sacerdote mexicano no escondió su molestia y desde el púlpito criticó a las personas que no se protegen para evitar contagios de Covid-19, así como a quienes no quieren vacunarse.

Durante una misa en la parroquia Cristo Obrero de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, el religioso Noel Lozano mostró su enojo.

"La gente que no se está vacunando es la que está enfermando a los demás. Algunos me dirán: '¡Claro que no, Padre!'. Claro que sí (...). Casi ni ganas me dan de rezar por gente necia que no ha querido cuidarse", criticó.

Mencionó que una amiga se encontraba en el hospital porque no quiso vacunarse, "está en un hilo, entre la vida y la muerte".

Aseguró que le dijo a la familia: "Voy a rezar por ella porque soy un amigo de ustedes, pero casi ni ganas me dan de rezar por gente necia que no ha querido cuidarse. ¿Por qué tenemos que estar rezando por los necios, por esos que les vale la vida de ellos y de los demás?”, se preguntó el párroco, ofuscado.

También instó a los asistentes para orar por quienes sí toman medidas para evitar contagiarse.