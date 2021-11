Reaparece la niña afgana de National Geographic al ser evacuada a Italia

La "niña afgana" que fue portada de National Geographic tuvo que ser evacuada y protegida en Italia, tras la victoria de los talibanes. Su petición de asilo recién fue aprobada.

Ella es Sharbat Gula, ahora tiene 49 años y su rostro "simboliza las vicisitudes y el conflicto del capítulo de la historia que Afganistán y su pueblo estaban atravesando en ese momento", detalló el primer ministro italiano Mario Draghi.

Gula llegó a Roma en el marco del programa italiano de asilo y evacuación para ciudadanos afganos y del plan gubernamental para su recepción e integración el pasado jueves. Ella estuvo solicitando asilo desde agosto.

El 15 de agosto de 2021, los talibanes consiguieron tomar la capital de Afganistán, Kabul, y anunciaron su intención de proclamar el restablecimiento del Emirato Islámico de Afganistán. Como consecuencia, el presidente de esa nación Ashraf Ghani se vió forzado a dimitir y varios ciudadanos huyeron del país.

Green eyes iconic Afghan women Sharbat Gula has arrived Rome.

PM office said we had organized Gula's transfer to Italy. pic.twitter.com/3GvwrCvCvp — Mahboob Ahmad (@sabarisjabber) November 25, 2021

Portada de National Geographic

La niña de ojos verdes, como se le conoció a Gula, se convirtió en la refugiada más famosa de Afganistán después que el fotógrafo estadounidense Steve McCurry la retratara en un campamento de Pakistán, en 1985, y la foto se publicara en la portada de la revista National Geographic.

Sus sorprendentes ojos verdes, que destacaban en una cara enmarcada por un pañuelo en la cabeza con una mezcla de ferocidad y dolor, la hicieron célebre a nivel internacional, pero su identidad solo se descubrió en 2002, cuando McCurry regresó a la región y la localizó. Un analista del FBI, un especialista forense y el inventor del reconocimiento de iris verificaron su identidad.