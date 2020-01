Fran Drescher, mejor conocida como "La niñera”, luce impecable a sus 62 años gracias a su "amigo con derecho", así lo declaró en un evento reciente donde dio de qué hablar no solo por lo bella que lució, sino también por la naturalidad con la que reveló su secreto de belleza.

La conocimos hace años como “Fran Fine, La niñera”, una mujer que luego de sufrir una gran decepción amorosa se convierte en la niñera de tres niños que tiempo atrás perdieron a su madre y son hijos de un reconocido productor de teatro, quien se enamora de la nana, varios años después por fin se casan.

“La niñera” compartió en su época varios consejos de moda y atuendos que hoy en día siguen causando revuelo, pero nada como su espectacular figura a los 62 años.

Fran Drescher, lleva una trayectoria de casi 40 años en el medio del espectáculo, incluso compartió escenas con el gran John Travolta en la reconocida película “Fiebre de Sábado por la Noche”.

"Es maravilloso y delicioso, pero tengo una gran vida...estamos muy cómodos uno con el otro y tenemos nuestra rutina...siempre es la misma experiencia, no salimos, no vamos a restaurantes, no andamos noviando, simplemente hacemos lo que hacemos y es genial”, explicó Drescher con una enorme sonrisa.

A sus 62 años es felizmente soltera, su exesposo se convirtió en un gran amigo tras su separación a causa de su preferencia por los hombres, pero en lo que refiere a la intimidad, la actriz encontró satisfacción en un amigo con beneficios que la visita un par de veces al mes.