¿Niño o niña? Damaris Vides comparte emotivo momento (video)

La modelo, licenciada en nutrición deportiva, coach y celebridad del físicoculturismo profesional Damaris Vides celebró una emocionante fiesta de género de su bebé.

La famosa celebró a lo grande con sus amigas del medio y sus seres queridos, entre ellas Gaby Asturias.

En un clip se muestra el instante de un encuentro en el ring con dos bebés gigantes: un niño y una niña, peleando por saber quién ganaría.

"¡Eres el regalo más bonito que Dios y la vida me pudieron dar! sin duda algo hice bien para merecerte, infinitas gracias mi vida por elegirme como tú madre, mi bebé arcoíris, te esperamos con tantísimo amor y es que es mucho, que siento que no cabe en mi pecho, tan deseada con todo mi ser y tan amada desde ya. Cuando estés grande y veas esto espero que sientas el amor que desde ya te tenía, aún sin conocerte, no puedo prometer nada, pero si encargarme de ver una sonrisa todos los días en tu rostro y de eso me encargaré yo, llevo tu corazón en mi vientre y nada me da mas alegría que verte crecer dentro de mí, todos piensan que te estoy dando la vida cuando en realidad me la estás dando tú ¡Te ama infinitamente tu mamá!", escribió.

En el clip reveló que espera una niña y las emotivas palabras que le dedicó a su pequeña se hicieron virales.

MIRA EL VIDEO:

