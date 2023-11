Nintendo anuncia película live action de "The Legend of Zelda"

-

La película de "The Legend of Zelda" estará bajo la supervisión de Shigeru Miyamoto, creador de esta franquicia y de la de "Super Mario Bros".

Nintendo está desarrollando una película basada en su exitosa franquicia "The Legend of Zelda", anunció el gigante japonés de los videojuegos, en un intento por seguir capitalizando el éxito de taquilla que tuvo "Super Mario Bros".

La cinta de live-action (imágenes reales de carne y hueso, ndlr) de "Zelda" será dirigida por Wes Ball, autor de la trilogía "Maze Runner", y coproducida por Avid Arad, quien ha supervisado varias películas de "Spider-Man", para Sony Pictures.

El legendario diseñador de Nintendo, Shigeru Miyamoto, quien creó las franquicias de juegos Super Mario Bros y Zelda y participó en la exitosa película del fontanero bigotudo, también regresa para producir la película de Zelda.

"He estado trabajando en la película de live-action de The Legend of Zelda durante muchos años con Avi Arad-san, quien ha producido muchas películas de gran éxito", escribió el martes Miyamoto en las redes sociales de Nintendo.

宮本です。「ゼルダの伝説」の実写映画の企画を数々のヒット作を手がけたAvi Aradさんと長年進めてきました。今回Aviさんに共同プロデューサーをお願いし、任天堂自ら制作に深く関与して正式に開発をスタートしました。完成まで時間がかかりますが、楽しみにお待ちください。https://t.co/UDjMVPtcAx — 任天堂株式会社 (@Nintendo) November 7, 2023

"Le pedí a Avi-san que produjera esta película conmigo y ahora hemos comenzado oficialmente el desarrollo con la propia Nintendo muy involucrada en la producción", añadió.

El gigante japonés de Hollywood, Sony Pictures, cofinanciará y distribuirá la película en los cines.

El regreso a la pantalla grande de "The Super Mario Bros: la película" (tras un intento que fracasó estrepitosamente en 1993) fue un enorme éxito, recaudando 1,360 millones de dólares en el mundo, siendo la segunda mayor taquilla del año, solo superada por "Barbie" (2023).

Aún no se han anunciado detalles sobre la fecha de lanzamiento, de la trama ni del reparto de "Zelda".

La franquicia de videojuegos de Zelda comenzó en 1986, incluye más de una docena de títulos y ha vendido más de 150 millones de copias. La más reciente adaptación salió este 2023 llamada "Legend of Zelda: Tears Of the Kingdom", la cual tuvo récord de ventas y posicionó la franquicia de videojuegos en las redes sociales.

Las acciones de Nintendo subieron un 6% en las primeras operaciones del miércoles, tras el anuncio de "Zelda" y los resultados trimestrales de la compañía del día anterior.