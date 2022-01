"No contagie a Messi": Dj responde a fuertes acusaciones sobre Messi

El músico envió un contundente mensaje para defenderse luego de que lo llamaron "asesino" por relacionarlo de ser el responsable de contagiar de Covid-19 a Messi.

Tras hacerse oficial la noticia de que Lionel Messi se contagió de Covid-19, usuarios de redes sociales lanzaron fuertes señalamientos contra Fer Palacio, un reconocido Dj que fue el encargado de amenizar y compartir una reciente fiesta con el futbolista del París Saint-Germain (PSG).

Los internautas no dudaron en escribirle mensajes acusándolo de ser el responsable de haber infectado al argentino, hecho por el que se hizo tendencia.

Palacio utilizó su cuenta de Twitter para enviar un contundente mensaje y defenderse de las acusaciones.

Responde a los señalamientos

"No contagie a Messi", escribió, publicación que iba acompañada de una fotografía de una prueba de PCR negativa que tenía fecha de 2 de enero.

El músico declaró que recibió mensajes fuertes, en donde lo señalaron de "asesino", razón por la que dejó en claro que él no fue el responsable.

"Me acabo de levantar y me mandaron un montón de mensajes, soy tendencia en Twitter porque Messi dio positivo de Covid y lo relacionan con que yo lo contagié. Me han llegado a poner asesino por mensajes, mucha mala onda. Yo ayer me hice un estudio porque tengo que viajar a Uruguay y no tengo Covid", agregó.