¿Por qué no debes perderte los Grammy? Gaby Moreno está nominada

Todo está preparado para disfrutar de la 65 edición de los "Grammy Awards" y no puedes perdértelo,pues Gaby Moreno está nominada.

La entrega de premios a la música otorgados por la Academia Nacional de Grabación de Artes y Ciencias de Estados Unidos se llevará a cabo este domingo 5 de febrero de 2023 en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, California.

(Foto: Oficial)

La cantautora guatemalteca está nominada en la categoría "Best Latin Rock of Alternative Album" (Mejor álbum latino de rock o alternativo) por su disco "Alegoría".

"Solo quiero darles las gracias por tantos mensajes tan lindos que me han enviado por acá, estoy a la espera de este domingo con mucha emoción, va a ser un día de mucha celebración a la música, va a ser lindo compartir con gente que admiro, que quiero mucho, amigos, colegas y estoy súper ilusionada y solo quería enviarles este mensajito para decirles que he estado leyendo sus mensajes y me llegan al corazón, muchas gracias por estar pendientes de la locura que está pasando ahora en mi vida", expresó Gaby.

Los discos y los artistas con los que compite Gaby son:

"El Alimento", Cimmafunk.

"Tinta y Tiempo", Jorge Drexler.

"1940 Carmen" de Monlaferte,

"Los Años Salvajes", Fito Paez.

"Motomami", Rosalía.

MIRA EL MENSAJE DE GABY: