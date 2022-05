“¡No haces nada!”: un líder demócrata confronta al gobernador de Texas por masacre

Un líder demócrata confrontó al gobernador de Texas durante una conferencia por la masacre en la escuela de Uvalde.

El gobernador republicano del estado de Texas (sur de Estados Unidos) fue confrontado el miércoles 25 de mayo por su postura sobre las armas por un rival demócrata, quien interrumpió una conferencia de prensa sobre el tiroteo en la escuela de Uvalde para responsabilizarlo por la masacre, que dejó 21 muertos, incluidos 19 niños.

El que le interrumpió fue Beto O'Rourke, un ferviente defensor del control de armas que buscó la nominación presidencial demócrata en 2020 y que en noviembre aspira a competir con el gobernador Greg Abbott por su puesto. "¡Usted no está haciendo nada, no nos está proponiendo nada!", dijo O'Rourke dirigiéndose a Abbott. "Usted dijo que esto no era predecible, esto es totalmente predecible desde el momento en que decidió no hacer nada", le gritó, y agregó: "Esto es culpa suya".

A press conference where Texas authorities were providing updates on the Uvalde elementary school shooting was briefly interrupted by Beto O’Rourke who got into a shouting match with the officials. https://t.co/AhN446k72Z pic.twitter.com/g3k0Iywexj — CNN (@CNN) May 25, 2022

O'Rourke recibió una andanada de insultos y se escuchó decir al alcalde de Uvalde, presente en la sala: "Señor, está fuera de lugar".

Desde un tiroteo en 2019 en un supermercado de su ciudad natal El Paso, Texas, O'Rourke ha hecho de la lucha por el control de armas uno de sus grandes temas políticos. A los llamados a limitar el número de armas de fuego en manos de civiles, los republicanos plantean ofrecer mejores tratamientos de los problemas de salud mental en Estados Unidos, punto sobre el cual el gobernador Abbott insistió con fuerza durante la rueda de prensa de este martes con referencia al atacante de Uvalde.