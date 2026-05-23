¡No hay paso! Avenida Hincapié queda bloqueada por caída de árbol

El desplome de un árbol de gran tamaño ha afectado el tránsito en el sector.
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Las fuertes lluvias y ráfagas de viento han provocado la caída de un árbol de gran magnitud en la avenida Hincapié y 6a. calle de la zona 13 capitalina.
Debido a este incidente, el paso vehicular ha quedado totalmente bloqueado en el sector, según indicó Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra.
Asimismo, se informó que las vías alternas que se pueden utilizar para continuar con la circulación, es por medio de la 15 avenida de la zona 13 y la avenida Las Américas, en la zona 14.
Las autoridades le solicitan a los conductores que transitan por el sector que circulen con precaución. Personal de Limpia y Verde ya se encuentra en el lugar afectado para retirar los obstáculos y habilitar de nuevo el tramo.
No se reportaron personas heridas o lesionadas tras la caída del árbol.