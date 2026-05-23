Madrid se despide de la temporada con una victoria ante el Bilbao

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Real Madrid se impuso 4-2 al Athletic Bilbao en una noche de despedidas este sábado en el club merengue, como parte de la última fecha de La Liga.

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El cuadro madridista se impuso al conjunto bilbaíno en el adiós de su leyenda Dani Carvajal, que fue el asistente de Gonzalo en el primer tanto merengue (minuto 11).

Los goles de Jude Bellingham (40), Kylian Mbappé (51) y Brahim Díaz (88) hicieron inútil el tanto de Gorka Guruzeta de volea (45+1) y el de Urko Izeta (90+1), que sellaron el 4-2.

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El triunfo fue la mejor forma de despedir a Carvajal, tras ser el dueño de la banda derecha del Real Madrid en la última década. El lateral se fue emocionado y con los ojos llorosos a través de un pasillo de sus compañeros y acompañado por los aplausos del Bernabéu al ser sustituido por Manu Serrano.

"Cierro una carrera que no podía soñar y sólo tengo palabras de agradecimiento, lo he disfrutado como un niño y espero que todos los madridistas hayan disfrutado de mis 451 partidos y en un futuro volver a mi casa, de una manera diferente, pero ayudando", dijo Carvajal a la televisión del club.

También fue el último encuentro para el defensa David Alaba, homenajeado por el público, y para el técnico Álvaro Arbeloa, quien el viernes anunció que no seguiría al frente del conjunto merengue.