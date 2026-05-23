Hansi Flick lamenta la derrota del Barcelona en la última fecha y habla de Mourinho

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El técnico del Barcelona, Hansi Flick, no ocultó su molestia tras la derrota 3-1 frente al Valencia en Mestalla y reconoció que su equipo cerró la temporada lejos de su mejor nivel.

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El estratega alemán señaló que el conjunto azulgrana mostró falta de concentración durante varios tramos del encuentro, aunque dejó claro que el tropiezo no cambia su valoración positiva del curso realizado. "No me gusta terminar así la temporada. Cometimos errores sencillos y no tuvimos la actitud correcta", explicó.

Pese a ello, el entrenador destacó el crecimiento del equipo durante la campaña, especialmente en el aspecto defensivo. Según explicó, una de las claves fue la solidez mostrada por una plantilla joven que consiguió mantener varias porterías en cero a lo largo del campeonato.

¡Se acaba una temporada en la que hemos disfrutado muchísimo!

Gracias por todo vuestro apoyo, culers. ❤️ pic.twitter.com/wwIzBJZsoN — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 23, 2026 Sin preocuparse por Mou

El alemán aseguró estar preparado para afrontar la siguiente temporada y restó importancia a la posible llegada de José Mourinho al Real Madrid. "Es un entrenador como cualquier otro", comentó.

Finalmente, insistió en que quiere construir un equipo con mentalidad competitiva permanente. "Los campeones no pueden relajarse. Ese es el camino que quiero para este club", concluyó.