Vingegaard se confirma como favorito, gana la etapa y sube al liderato del Giro

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El danés Jonas Vingegaard se colocó líder de la general del Giro de Italia luego de imponerse en solitario este sábado en la etapa 14, en el alto de la estación de esquí de Pila, en el Valle de Aosta.

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Antes incluso de la tercera y decisiva semana, el gran favorito hizo honor a su rol vistiéndose de rosa por primera vez en su carrera.

El considerable colchón de tiempo con sus perseguidores hace que el Giro se le ponga a favor al corredor danés, que está más cerca de contar con las tres grandes (Giro, Tour y Vuelta) en su palmarés.

Fue el tercer triunfo parcial en esta edición para el doble ganador del Tour de Francia, que vive su primera participación en el Giro, y se impuso con 49 segundos de ventaja sobre el austriaco Felix Gall, tercero en la general.

El portugués Afonso Eulálio, portador de la maglia rosa al inicio del día con 33 segundos sobre Vingegaard, peleó con dignidad en las cimas alpinas italianas, pero cedió a nueve kilómetros del final, al mismo tiempo que otros corredores como Derek Gee-West, Mathys Rondel y Ben O'Connor, antes de cruzar la meta a 2:49 del ganador.