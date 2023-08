Así reacciona jugadora a la que besó el presidente de la Federación Española (video)

-

Jenni Hermoso fue la jugadora a la que Luis Rubiales besó tras haber sido coronadas como campeonas del mundo.

Jenni Hermoso ha intentado restarle importancia al desafortunado beso que ha causado polémica, luego de que el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, la besara en la boca, llevándose la atención sobre la victoria.

Poco después de la entrega de medallas, cuando ocurrió el polémico gesto, Hermoso habló sobre el acontecimiento luego de que un usuario le preguntará, a lo que respondió "No me ha gustado, eh", recoge SE12.

"No me ha gustado, eh. Pero, ¿qué hago yo? Mírame a mí": la reacción de la futbolista española Jenni Hermoso delata que no hubo consentimiento en el beso de Luis Rubiales

Sin embargo, poco después la Federación emitió unas declaraciones de la jugadora, en la que dijo que lo sucedido era "un gesto natural de cariño y agradecimiento", según Infobae.

"Ha sido un gesto mutuo totalmente espontáneo por la alegría inmensa que da ganar un Mundial. El presi y yo tenemos una gran relación, su comportamiento con todas nosotras ha sido de diez", informó la jugadora.

Rubiales por otra parte dio sus declaraciones e informó: "En un momento de máxima efusividad, sin ninguna mala intención, sin ninguna mala fe, ocurrió lo que ocurrió, creo que de manera muy espontánea".

Las declaraciones de Hermoso, como las nuevas declaraciones de Rubiales dan a entender que no quieren que la atención sobre la victoria se desvíe hacia un gesto polémico que ninguno de los dos toma como algo negativo.