Presidente de la Federación Española causa polémica al besar a una jugadora (video)

Las celebraciones por la victoria de España se ven empañadas por acciones de Luis Rubiales.

En medio de la alegría general por la corona mundial lograda por España en Australia este domingo, un beso en la boca del presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, a la jugadora Jenni Hermoso, ha corrido como la pólvora en redes.

En la entrega de medallas a las flamantes campeonas del mundo tras imponerse 1-0 a Inglaterra en la final, Rubiales era una de las autoridades en el podio junto a la Reina Letizia para felicitar a las jugadoras.

Tras recoger su medalla, Jenni Hermoso fue felicitada por la soberana y después por el presidente de la RFEF que la abrazó y le plantó un sorprende beso en la boca a la campeona.

La imagen soprendió a los televidentes españoles, mientras algunos medios españoles quisieron ver una repetición del beso del portero Iker Casillas y la periodista Sara Carbonero, entonces pareja, tras el título mundial de 2010.

"Es una celebración espontánea que sale así, los dos son muy amigos", dijeron a AFP fuentes federativas, mientras la propia jugadora pareció tomárselo a broma durante la celebración.

"¡Qué no me ha gustado, eh!", dice Hermoso riendo en un vídeo en el que se muestra el festejo en el vestuario, en lo que parece su respuesta a las bromas de sus compañeras.

"Ha sido un gesto mutuo totalmente espontáneo por la alegría inmensa que da ganar un Mundial. El presi y yo tenemos una gran relación, su comportamiento con todas nosotras ha sido de diez y fue un gesto natural de cariño y agradecimiento", dijo Jenni Hermoso, en unas declaraciones facilitadas por la RFEF.

En un directo en Instagram de Salma Paralluelo, el presidente de la RFEF anuncia en esa misma celebración que las jugadoras serán obsequiadas con un viaje a Ibiza "y allí celebraremos la boda de Jenni y Luis Rubiales", lanzó.

"No se puede dar más vueltas a un gesto de amistad y gratitud, hemos ganado un Mundial y no vamos a desviarnos de lo importante", zanjó Jenni.

Se disculpa públicamente

Rubiales, en un comunicado en vídeo, destacó el "hecho histórico" de la victoria de España sobre Inglaterra en la final mundialista, para luego pedir disculpas por lo ocurrido en la entrega de medallas.

"Hay un hecho que tengo que lamentar y es lo que ha ocurrido entre una jugadora y yo, con una magnífica relación entre ambos, al igual que con otras, y donde seguramente me he equivocado", dice Rubiales, en referencia a su beso a Hermoso, que dio la vuelta al mundo.

"Ha sido el momento, la efusión del momento, que no hay nada más allá, y que se va a quedar en una anécdota y ya está, que la gente si le quiere dar bombo se lo va a dar y quien no, pues no", añadió Hermoso.

"En un momento de máxima efusividad, sin ninguna mala intención, sin ninguna mala fe, ocurrió lo que ocurrió, creo que de manera muy espontánea", explicó este lunes el presidente de la RFEF.

"A partir de ahí, aquí no se entendía porque lo veíamos algo natural, normal y para nada con ninguna mala fe, pero fuera parece que se ha formado un revuelo que si hay gente que se ha sentido por esto dañada, tengo que disculparme", afirmó.

"No queda otra y, además, aprender de esto y entender que cuando uno es presidente de una institución tan importante como es la Federación pues tiene que, sobre todo en ceremonias y este tipo de cuestiones, tener más cuidado", añadió Rubiales.