"No saben lo que ha sufrido Piqué": extrabajadora desenmascara a Shakira

La extrabajadora de Shakira, Cristina Cárdenas, afirmó que Shakira es una pésima jefa, agregando que Piqué sufrió mucho durante su relación.

Cárdenas es coordinadora de figuración en rodajes y, por ello, formó parte en varias ocasiones de la publicidad que la estrella colombiana hacía en España. "A mí me contrataba una agencia, no trabajaba directamente con Shakira", explicó.

A través de su cuenta oficial de TikTok, la especialista dijo que Shakira era terrible para trabajar, pues humillaba a sus trabajadores.

"Cuando pones por contrato que los figurantes, cuando tú pases, se tienen que levantar y ponerse de cara a la pared, no hay más palabras", explicó, calificando de "nefasto" el trato que daba a sus empleados.

La mujer dijo que coincidió en varios rodajes con ella por cuatro años y su comportamiento estaba fuera de lugar: "Cuando dices que nadie te mire a los ojos, cuando sacas de un rodaje a una chica que destaca más que tú y la desprecias, la humillas y la señalas con el dedo, o cuando no te presentas a un rodaje y hay más de 300 personas implicadas y hemos traído un barco, ya atrancado en el puerto de Barcelona, lleno de figurantes, todo el mundo preparado, y 15 minutos antes de la grabación llamas por teléfono y dices que no vas, ahí te estás delatando que muy profesional no eres. Explicas que no puedes ir, porque tu marido tiene anginas... de todas formas vas. Hay involucrados millones de euros... sobre su deuda de hacienda, sí, ella facturaba aquí", dijo.

Discrimina a Fuerza Regida

La mujer tachó de lucir como miembros de un famoso cártel de narcotráfico a los integrantes de la agrupación de regional mexicano que comparten el sencillo con la cantante.

"En cuanto a la canción que ha saco de "El Jefe", que en primer lugar salen unos señores que parecen del Cártel de Medellín, y luego mete a Lili por el medio y luego habla de su exsuegro, llamándolo hijo de tal, de verdad es que no vale la pena ni calificarla, no tiene más argumentos ya, ¿qué pasaría si Gerard fuera cantante y sacara una canción tras otra?", aseguró.

La trabajadora también dijo que la cantante "es una mujer con muchas fobias, muchas inseguridades, muchísimas manías, muchos miedos. No le gusta salir de casa, siempre encerrada. No sabes lo que ha vivido esa familia durante 12 años, lo que ha sufrido Gerard (Piqué), no lo sabes... Esa mujer es todo lo contrario de lo que parece”.

Acerca de la aparición de la niñera Lili Melgar en 'El jefe' respondió: "Con respecto de lo de que ha dado un millón de dólares a Lili... no se lo cree ni harta de fabada asturiana. Shakira es la mujer más tacaña que habéis podido conocer; en todas las comidas familiares no abrió el monedero, es muy agarrada... lo que está haciendo con sus hijos le pasará factura el día de mañana, porque verán la realidad de que su mamá no está haciendo lo correcto, está haciendo un daño irreparable a esos niños”.

De inmediato, la mujer se volvió viral, pues salió en un matutino español del canal Telecinco.

